Минобороны: ВС РФ уничтожили две группы диверсантов ВСУ в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ уничтожили две группы диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ДНР, сообщил представитель Минобороны России. По его словам, российские войска ликвидировали вражеские формирования к северу от Павловки и Шевченко в Донбассе. Кроме того, Конашенков рассказал об уничтожении более 40 украинских военных на Южно-Донецком направлении. Представитель министерства добавил, что военные ВС РФ вывели из строя пять единиц военной техники ВСУ, включая бронемашины и три пикапа.

Кроме того, севернее населенных пунктов Павловка и Шевченко ДНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, — заявил Конашенков.

Представитель министерства также уточнил, что российская авиация ВКС России уничтожила за сутки два украинских самолета — штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29, а также и многоцелевой вертолет Ми-8. Он уточнил, что воздушная техника была сбита в районе поселка Гродовка ДНР. Также под Веролюбовкой российские войска сбили украинский вертолет Ми-8.

На Купянском направлении, как указал Конашенков, ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ, уничтожив более 50 вражеских бойцов. Украинские силовики были ликвидированы в Синьковке, Кисловке и Берестовом Харьковской области, а также в Новоселовском ЛНР, уточнил представитель военного ведомства.

Кроме того, российские противовоздушные системы уничтожили восемь украинских БПЛА, а также десять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». Вдобавок российская авиация и артиллерийские подразделения уничтожили три склада боеприпасов ВСУ и вооружения в ДНР и Харьковской области.

В районах населенных пунктов Новомихайловка ДНР и Лозовая Харьковской области уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, — добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что штурмовые подразделения продвигаются на Угледарском направлении под прикрытием расчетов зенитных ракетных комплексов Тихоокеанского флота ВМФ России. Зенитчики морской пехоты ТОФ ведут успешную борьбу с беспилотными летательными аппаратами противника, летающими на малых высотах. В сутки каждый расчет может уничтожить до 20 выявленных воздушных целей.