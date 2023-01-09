В Минобороны сообщили о продвижении штурмовиков ВМФ в районе Угледара

Фото: Министерство обороны РФ

Штурмовики подразделений Тихоокеанского флота ВМФ России продвигаются по линии фронта в Донбассе, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, российские войска осуществляют продвижение в районе Угледара ДНР, передает «Интерфакс». Как указали в министерстве, на южно-донецком направлении также работают зенитчики, сопровождая продвижение штурмовиков.

Надежно защищая небо, воины-зенитчики ВВО работают на южно-донецком направлении, а также помогают успешно продвигаться вперед штурмовым подразделениям ТОФ на Угледарском направлении, — сказано в сообщении.

Ранее представитель местной Народной милиции Иван Филипоненко рассказали, что в городе Соледар Луганской Народной Республики началось массовое отступление бойцов ВСУ. Он подчеркнул, что украинские солдаты покинули городскую застройку. Как указал Филипоненко, оборону на данном участке боевого соприкосновения держала 61-я механизированная бригада ВСУ. По данным разведки, украинский комбриг «Лыжник» приказал солдатам ночью покинуть городскую черту.

До этого в штабе теробороны ДНР сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Бахмутское Донецкой Народной Республики. До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал Соледарское и Бахмутское направления одним из самых сложных участков фронта и заявил, что оборона там будет усилена.