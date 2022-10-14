ВС РФ уничтожили арсенал с западным оружием во Львовской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России уничтожили арсенал в Бродах Львовской области, где хранилось западное оружие, бронетехника и боеприпасы, сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, российские военные ликвидировали схрон с помощью высокоточного оружия большой дальности морского базирования.

Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов, — сообщил Конашенков.

Он также отметил, что Воздушно-космические силы России поразили системы военного управления и энергетики врага в Киевской и Харьковской областях. Помимо этого, ВКС РФ уничтожили пункты дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады армии Украины и наемников из Иностранного легиона.

Потери противника составили более 170 военнослужащих и боевиков, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники, — добавил Конашенков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка ДНР во время преследования отступающих подразделений ВСУ. В результате было уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа ВСУ.