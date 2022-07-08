Минобороны впервые сообщило об уничтожении БРК Harpoon на Украине Минобороны РФ: в Одесской области уничтожены две британские установки берегового ракетного комплекса Harpoon

Фото: US Navy/Global Look Press

ПКР Harpoon

Близ Лимана в Одесской области уничтожены ракетным ударом две доставленные из Великобритании установки берегового комплекса противокорабельных ракет Harpoon, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Также, по его словам, высокоточными ракетами ВКС России вывели из строя две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 украинских военных в городе Краматорске.

Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon, — сказал Конашенков.

Он также заявил, что в населенном пункте Маяки Донецкой Народной Республики уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов.

Сутками ранее Минобороны впервые опубликовало кадры с участвующими в специальной военной операции на Украине новейшими боевыми машинами поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», передает ТАСС. В ролике демонстрируется обслуживание техники после выполнения задач на поле боя. Сообщается, что после плановых работ «Терминатор» снова вернется в строй.