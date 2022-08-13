Минобороны России: в Старых Тернах уничтожено более 100 украинских военных

Фото: Министерство обороны РФ

Огневыми ударами по позициям ВСУ в поселке Старые Терны в Донецкой Народной Республике было уничтожено более 100 украинских военных, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. По его словам, на позициях располагалась 66-я механизированная бригада ВСУ, а также пункт управления вооруженного формирования «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

В результате сосредоточенных огневых ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования «Правый сектор» в районе населенного пункта Старые Терны Донецкой Народной Республики, уничтожены более 100 националистов и десять единиц военной техники, — заявил Конашенков.

Также он отметил, что в результате действий союзных сил в районе Артемовска в ДНР были полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские войска уничтожили более половины военнослужащих двух украинских бригад на Артемовском и Авдеевском направлениях, действующих в ДНР. Там отметили, что украинские военные массово дезертируют и самовольно оставляют занимаемые позиции.