Минобороны увеличит гособоронзаказ, чтобы обеспечить войска техникой на 97% Шойгу: финансирование гособоронзаказа в 2023 году будет увеличено почти в полтора раза

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

В 2023 году Министерство обороны России увеличит гособоронзаказ в полтора раза, заявил на заседании коллегии глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, таким образом части и соединения обеспечат вооружением и техникой на 97%.

В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в полтора раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%, — сказал Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул важность сохранения максимально возможного объема производства. Кроме того, он указал на необходимость организовать опережающие поставки в войска.

Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить участников СВО всем необходимым снаряжением, спецсредствами и оборудованием. Глава страны добавил, что амуниция должна быть удобной, эффективной и современной.

В ходе встречи с матерями военнослужащих, находящихся в зоне СВО, Путин рассказал, что Министерство обороны ежедневно старается наладить работу по обмундированию военнослужащих. Таким образом глава государства ответил матери солдата, которой, по ее словам, самой приходится покупать обмундирование сыну.