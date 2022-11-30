В 2023 году Министерство обороны России увеличит гособоронзаказ в полтора раза, заявил на заседании коллегии глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, таким образом части и соединения обеспечат вооружением и техникой на 97%.
В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в полтора раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%, — сказал Шойгу.
Глава Минобороны подчеркнул важность сохранения максимально возможного объема производства. Кроме того, он указал на необходимость организовать опережающие поставки в войска.
Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить участников СВО всем необходимым снаряжением, спецсредствами и оборудованием. Глава страны добавил, что амуниция должна быть удобной, эффективной и современной.
В ходе встречи с матерями военнослужащих, находящихся в зоне СВО, Путин рассказал, что Министерство обороны ежедневно старается наладить работу по обмундированию военнослужащих. Таким образом глава государства ответил матери солдата, которой, по ее словам, самой приходится покупать обмундирование сыну.