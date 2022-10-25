Путин заявил, что снаряжение для участников СВО должно быть современным Путин заявил, что снаряжение для участников спецоперации должно быть современным и удобным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронежилет «Топаз»

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить снаряжение, спецсредства и оборудование для СВО в ходе совещания с членами Координационного совета при правительстве РФ, сообщили на сайте Кремля. По словам главы РФ, военная амуниция должна быть удобной, эффективной и современной. Путин указал, что по каждому направлению российские власти должны определить четкий план работы, исходя из «реальной ситуации».

Мы должны ориентироваться на реальную ситуацию, на реальные потребности по тому или другому направлению. Что касается СВО, снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование, должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными. И по каждому направлению должен быть определен четкий, конкретный план работы, — заявил Путин.

Также российский глава напомнил, что к 25 октября члены координационного совета должны были сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности.

Пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что в ближайшее время поступят, — отметил Путин.

Глава РФ также признал, что Россия столкнулась с необходимостью ускорить темпы решения вопросов, касающихся обеспечения СВО и связанных с борьбой против ограничений в экономической сфере. Путин назвал эти вызовы «беспрецедентными».

Сейчас, когда мы столкнулись и с необходимостью решать более быстрыми темпами вопросы, связанные с обеспечением специальной военной операции и связанные с борьбой с теми ограничениями в сфере экономики, с которыми мы столкнулись, без всякого преувеличения беспрецедентными, — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь главы Крыма Денис Железняков рассказал о закупке и выдаче новых бронежилетов мобилизованным до 20 октября. Он отметил, что все вопросы, касающиеся амуниции для призывников, будут контролироваться властями полуострова. По словам Железнякова, данный вопрос взял на карандаш глава Крыма Сергей Аксенов.