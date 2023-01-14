Минобороны сообщило об успешном наступлении ВС РФ вблизи Соли Минобороны РФ: на Донецком направлении ВС РФ развили успех в направлении Соли

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13 января российские военные развивали успех на Донецком направлении вблизи населенного пункта Соль, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате наступательных действий были убиты более 70 бойцов ВСУ, а также уничтожено 10 единиц техники. Продвижение на данном участке продолжается.

На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении населенного пункта Соль Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля, — сказал Конашенков.

Также он сообщи, что на Краснолиманском направлении российские военные поразили ударов 80-й десантно-штурмовую и 71-й егерскую бригады ВСУ вблизи населенных пунктов Григоровка и Серебрянка. Вблизи Шипиловки, Новомихайловки и Шевченко были уничтожены три украинские ДРГ, всего погибли более 80 военнослужащих ВСУ и разбиты 12 единиц техники. Также удары были нанесены по позициям украинских военных вблизи населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска установили полный контроль над городом Соледаром, что позволяет отрезать снабжение ВСУ в Бахмуте (российское название — Артемовск). По информации ведомства, после этого военные могут заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские силы. Отмечается, что в ходе взятия Соледара под контроль подразделения ВДВ совершили скрытый маневр. В итоге они блокировали город с южной и северной сторон, а также атаковали позиции ВСУ.