Минобороны России: все назначенные объекты на Украине поражены

Фото: Валентин Капустин/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления, объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины 5 декабря, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В ходе брифинга он уточнил, что по результатам обстрела все цели были поражены. Конашенков пояснил, что удар наносился ракетами большой дальности воздушного и морского базирования.

5 декабря российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ними объектами энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявил Конашенков.

Представитель МО подчеркнул, что в результате обстрела ВС РФ был прекращен выпуск и ремонт оружия в украинских цехах ОПК. Российские войска также нарушили поставки техники ВСУ по железнодорожным путям, включая иностранное вооружение.

Затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Подчеркну, что ракетных ударов по городу Киеву не наносилось, — заверил Конашенков.

Он отметил, что российские войска отразили атаки ВСУ на Красно-Лиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, уничтожив 235 украинских военных.

Помимо этого, Конашенков рассказал, что ВС РФ уничтожили РСЛ С-300 в ДНР, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожской области и пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Авиация ВКС РФ сбила украинский самолет МиГ-29, а российские системы ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ в ЛНР, Харьковской и Запорожской областях, перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также сбили две ракеты HARM в Херсонской области.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО.