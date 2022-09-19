Минобороны России: США подстроят Конвенцию по биооружию под свои интересы

Фото: Andy Dean/Global Look Press

Вашингтон будет подстраивать механизмы Конвенции о запрещении биологического оружия под свои интересы, считает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам,

Кириллов напомнил, что с 5 по 9 сентября в Женеве состоялось инициированное российской стороной совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции. По словам генерал-лейтенанта, Минобороны РФ проанализировало материалы выступлений представителей Вашингтона и Киева, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания.

Всего в ходе совещания Москва задала более 20 вопросов, касающихся незаконной деятельности Украины и США в рамках КБТО. Кириллов отметил, что эмоциональные проамериканские выступления режиссировались главой американской делегации Кеннетом Уордом — специальным представителем США при КБТО.

Очевидно, что деструктивная деятельность Уорда на площадке КБТО направлена на достижение аналогичных целей и будет способствовать подстраиванию механизмов Конвенции под задачи Вашингтона, — заявил Кириллов.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что по итогам совещания Россия выдвинула три инициативы по укреплению Конвенции о запрете биооружия. Москвой было предложено ввести механизм проверки, создать научный комитет и отчетность о зарубежной биологической деятельности.

Также в Минобороны РФ сообщили, что США признали вывоз патогенных штаммов и биоматериала с Украины. По данным ведомства, американская делегация созналась в подобных фактах, отметив, что передача образцов Вашингтону «была нечастой».