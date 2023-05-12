В Минобороны России сообщили о наступлении ВСУ под Соледаром

Фото: Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины 11 мая провели на Соледарском тактическом направлении наступательные действия, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Противник предпринял 26 атак на линии боевого соприкосновения сторон, протяженностью более 95 километров.

Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков. Все атаки подразделений ВСУ отражены, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прорывов обороны российских войск не было допущено.

На Купянском, Красно-Лиманском, Малоильиновском, Донецком, Херсонском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник лишился более 1800 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четырех боевых бронированных машин,14 автомобилей, трех пикапов, двух боевых машин РСЗО «Град», артиллерийской системы М109 «Paladin» производства США, трех самоходных артиллерийских установок «Акация», гаубицы Д-20, двух гаубиц Д-30, одной гаубицы L-118 производства Великобритании, девяти танков, более 50 единиц разной бронетехники, а также самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1».

Российские силы за сутки также пресекли действия три диверсионно-разведывательной группы, а также уничтожили склад артиллерийских боеприпасов и хранилище топлива для военной техники ВСУ. кроме того, был сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган». Кроме того, уничтожены 25 украинских беспилотиков.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, чтo ВСУ начали проводить операцию по окружению ВС РФ на Артемовском направлении. По словам военкора, в районе Соледара обcтановка тяжелая. Поддубный предположил, что в ближайшие сутки украинская армия начнет наращивать усилия на юге.