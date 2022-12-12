Минобороны России показало работу расчетов «Искандеров» в зоне СВО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по объектам ВСУ на территории Украины

Министерство обороны России показало работу оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» в зоне проведения спецоперации. В социальных сетях ведомство разместило ролик, на котором расчеты выполняют приказ о пуске крылатой ракеты по объекту противника.

Ракетчики Западного военного округа начинают свой день с уничтожения очередного объекта противника, — указано в сообщении.

На кадрах ракетчики ЗВО при помощи пусковой установки приводят в стартовое положение крылатую ракету. После того, как командный пункт отдает приказ, расчет запускает снаряды.

В военном ведомстве отметили, что с момента получения задачи до отправки снаряда проходит всего несколько минут. Также в Минобороны уточнили, что ракета способна лететь на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры работы «вооруженного до зубов» специального поезда железнодорожных войск в зоне проведения спецоперации. В ролике начальник расчета зенитной установки Вячеслав рассказал, что бойцы благодаря оснащению поезда могут выявлять низколетящие воздушные аппараты (возможность поражения до 1,5 километра), укрепленные позиции и наземную легкобронированную технику (возможность поражения до 2,5 километра).