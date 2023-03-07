Минобороны России определило порядок зачисления в добровольцы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны России определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования, соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. При отборе кандидатов в добровольцы военкоматам рекомендуют обращать внимание на россиян, прошедших военную службу и имеющих военно-учетные специальности.

Определить порядок поступления граждан Российской Федерации в добровольческие формирования, пребывания в них и исключения из них, требования, предъявляемые к гражданам Российской Федерации, поступающим в добровольческие формирования и пребывающим в них, — сказано в тексте приказа.

Кандидат должен соответствовать требованиям к здоровью, также в военкомате будут оценивать психологическую пригодность будущего добровольца, в том числе его мотивацию при поступлении. Заключившему контракт выдадут удостоверение гражданина, пребывающего в добровольческом формировании. Дополнительная подготовка бойцов займет не менее 10 суток.

Ранее сообщалось, что добровольцы, отправившиеся в зону СВО, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Выдавать документ будут военные комиссариаты после подачи соответствующего заявления. Если такой документ будет утерян, военкоматы будут заниматься розыском самостоятельно.