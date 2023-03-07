Добровольцы получат льготы ветерана боевых действий Добровольцы получат удостоверения и льготы ветерана боевых действий

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Добровольцы, отправившиеся в зону СВО, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца, сообщает пресс-служба правительства. Выдавать документ будут военные комиссариаты после подачи соответствующего заявления.

Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. <...> Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы, — говорится в сообщении.

В постановлении идет речь о тех, кто вступил в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на ВС России в ходе специальной военной операции. В документе также сказано, что если такой документ будет утерян, то военкоматы будут заниматься их розыском самостоятельно.

В правительстве напомнили, что закон, позволяющий добровольцам получить статус ветерана боевых действий, приняли в ноябре 2022 года. Согласно документу, для них будут предусмотрены льготы: по налогу на имущество, оплате коммунальных платежей, а также ежемесячная денежная выплата.

Ранее стало известно, что участники добровольческих отрядов, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции на Украине, получат новые льготы. В частности, они смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО без потери денежных средств.