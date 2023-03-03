Добровольцы СВО получат новые льготы

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Отряд добровольцев отправился в зону СВО

Участники добровольческих отрядов, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции на Украине получат новые льготы, соответствующие документы были опубликованы на порталах Правительства и Центробанка. Как сообщает «Парламентская газета», теперь добровольцы смогут досрочно расторгнуть договор ОСАГО без потери денежных средств.

Как уточняет издание, добровольцы смогут получать бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских подразделениях, частях и организациях. За организацию экстренной и плановой медпомощи ответственность несут командующие войсками военных округов, за которыми закреплены отряды. Лекарства, назначенные военным врачом, также будут выдаваться добровольцам бесплатно.

Из приказа министра обороны Сергея Шойгу следует, что добровольцы смогут бесплатно добираться до формирования, места выполнения боевой задачи, на лечение и реабилитацию или после выполнения задач обратно домой на автобусах, поездах, суднах и самолетах. Служившие в ВС РФ и получившие звание высших офицеров смогут ездить на поездах в двухместных купе или вагонах первого класса, в каютах первой категории морского транспорта или люкс внутреннего, летать в салоне бизнес-класса.

Согласно еще одному постановлению Правительства, мобилизованным больше не придется доказывать этот факт для получения льгот. Региональные органы власти, которые назначают меры поддержки, смогут получить эту информацию в автоматическом режиме. Заявление на получение льгот можно подать через портал госуслуг.

Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину создать условия для предоставления льготной ипотеки гражданам при переселении из зон ЧС. Осуществить это необходимо в рамках поручения главы государства, данного в 2021 году.