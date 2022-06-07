Минобороны России обвинило Киев в продовольственном терроризме МО РФ: националисты намеренно сожгли более 50 тысяч тонн зерна в Мариуполе

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

г. Мариуполь

В Минобороны России обвинили украинских военных в поджоге крупного зернохранилища в одном из портов Мариуполя. В результате пожара было уничтожено более 50 тысяч тонн продовольствия, сообщается на сайте межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. Отмечается, что ВСУ подожгли запасы, чтобы они не достались местным жителям.

Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что это «бесчеловечное преступление» демонстрирует «истинное лицо киевского режима».

[Киев] фактически применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа, — добавили в ведомстве.

Ранее советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что украинские войска подожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах Мариупольского морского порта. Спасти зерно при тушении не получилось. Зерно теперь нельзя использовать даже как корм для скота, добавил представитель ДНР.