Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ вернуть позиции под Красным Лиманом

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины попытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, силами двух бригад украинские бойцы хотели атаковать российские войска, однако после удара артиллерии понесли значительные потери.

На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ВСУ предпринял попытки вернуть утраченные позиции, — сообщил Савчук.

Он также добавил, что авиация группировки «Центр» нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении. Кроме того, по словам Савчука, артиллерийские подразделения ВС РФ нанесли огневое поражение по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и скопления техники украинских войск.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ пытаются прорвать оборону российских сил под Кременной. По его словам, украинские подразделения до пяти раз в день совершают атаки, чтобы вернуть ранее занимаемые ими позиции.