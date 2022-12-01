Минобороны РФ показало кадры удара минометчиков по диверсантам ВСУ

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Минобороны России опубликовало кадры работы минометных подразделений Южного военного округа по группам диверсантов ВСУ. В Telegram-канале военного ведомства указали, что российские войска нанесли удары по группам украинских разведчиков, совершающих рейды в район Каховской ГЭС.

Подразделения ЮВО, оснащенные 82-мм минометами, а также крупнокалиберными пулеметами, на дальних подступах уничтожают диверсионно-разведывательные группы ВСУ, совершающие рейды в район Каховской ГЭС, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о том, что российские военные уничтожили установку РСЗО HIMARS и две американские РСЛ AN/TPQ-37 в ДНР. По его словам, также в ЛНР российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника и перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

Конашенков также сообщал, что в районе Днепропетровска уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица». По его словам, на складе хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган», а также другие боеприпасы.