ВС России уничтожили крупный склад вооружения ВСУ рядом с Днепропетровском ВС России уничтожили крупный склад вооружения группировки ВСУ «Хортица» у Днепропетровска

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В районе Днепропетровска уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица», сообщил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, на складе хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган», а также другие боеприпасы.

В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица», на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы, — сказал Конашенков.

Кроме того, в районах населенных пунктов Миньковка и Часов Яр ДНР уничтожены две американских РЛС AN/TPQ-37. В районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области уничтожен взвод американских артиллерийских систем М777. В районе населенного пункта Приморское Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ. Также в районе населенного пункта Артемовск сбит принадлежащий ВСУ самолет Су-25, добавил Конашенков.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что российские РСЗО «Торнадо-С» и самоходные артиллерийские установки «Малка» позволяют эффективно поражать иностранную артиллерию и реактивные системы. Он подчеркнул, что в ходе спецоперации на Украине войска ВС РФ совершенствуют контрбатарейную борьбу при огневом подавлении противника.