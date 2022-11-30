Шойгу назвал оружие, позволяющее поражать западные РСЗО на Украине Шойгу: «Торнадо-С» и «Малка» позволяют поражать иностранные РСЗО

Фото: Министерство обороны РФ

Российские РСЗО «Торнадо-С» и самоходные артиллерийские установки «Малка» позволяют эффективно поражать иностранную артиллерию и реактивные системы, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. В рамках коллегии ведомства он подчеркнул, что в ходе спецоперации на Украине войска ВС РФ совершенствуют контрбатарейную борьбу при огневом подавлении противника, сообщает ТАСС.

Совершенствуется контрбатарейная борьба, как одна из основных задач огневого поражения противника. К ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы «Торнадо-С» и артиллерийские системы большой мощности «Малка». Это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы, — цитирует Шойгу агентство.

По словам главы министерства, по линии космических войск Россия продолжает возводить межвидовой испытательный полигон в Красноярском крае. Кроме того, ведомство передало в эксплуатацию ВМФ РФ объекты береговой энергетики в поселке Гаджиево и главного пункта базирования российского флота в Каспийске.

Важно сохранить сбалансированный подход к планированию строительства в рамках выделенных бюджетных средств. Необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры синхронно с поставками в войска современных образцов вооружения и военной техники, — отметил Шойгу.

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что за два месяца обучено свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев, призванных в рамках частичной мобилизации. По его словам, к подготовке резервистов привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более 100 полигонов в РФ и Белоруссии.