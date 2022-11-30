Шойгу назвал число мобилизованных, обученных за два месяца Шойгу: за два месяца были обучены более 300 тысяч мобилизованных, включая добровольцев

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За два месяца обучено свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев, призванных в рамках частичной мобилизации, заявил на заседании коллегии Минобороны России министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, к подготовке резервистов привлечены около трех тысяч инструкторов, задействованы более 100 полигонов в РФ и Белоруссии.

К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трёх тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев, — сказал Шойгу.

Министр уточнил, что в учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевого слаживания и подготовки подразделений ВДВ, в которых состоят мобилизованные. В ведомстве отметили, что бойцы прошли огневую, медицинскую и тактическую подготовку, а также освоили навыки управления бронетехникой и стрельбы из зенитно-артиллерийских установок, противотанковых комплексов и 82-мм минометов.