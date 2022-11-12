Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных из подразделений ВДВ

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Минобороны России опубликовало кадры боевого слаживания и подготовки подразделений ВДВ, в которых состоят мобилизованные. В ведомстве отметили, что бойцы прошли огневую, медицинскую и тактическую подготовку, а также освоили навыки управления бронетехникой и стрельбы из зенитно-артиллерийских установок, противотанковых комплексов и 82-мм минометов.

Бойцы прошли огневую, медицинскую, тактическую, инженерную подготовку, а также освоили вооружение, военную и специальную технику, в том числе боевые машины десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», зенитно-артиллерийские установки ЗУ-23, противотанковые ракетные комплексы и 82-мм минометы, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в процессе боевого слаживания особое внимание уделялось подготовке солдат, которые отвечают за управление квадрокоптерами. В министерстве добавили, что военнослужащие получили полагающиеся им денежные выплаты.

Особое внимание уделялось подготовке операторов квадрокоптеров в подразделениях беспилотной авиации. Военнослужащие обеспечены всеми видами довольствия, в том числе всеми положенными денежными выплатами, — сказано в сообщении министерства.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки мобилизованных россиян на полигоне Алабино в Московской области, в которую входят огневые учения, вождение танков и боевых машин пехоты. Представители военного ведомства рассказали, что призывники стреляют по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику противника, а в ходе учений задействуется все штатное вооружение.