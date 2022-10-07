Минобороны показало, как мобилизованные проходят подготовку в Подмосковье

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки мобилизованных россиян на полигоне Алабино в Московской области, в которую входят огневые учения, вождение танков и боевых машин пехоты (БМП). Представители военного ведомства рассказали, что призывники стреляют по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику противника, а в ходе учений задействуется все штатное вооружение.

В ходе занятий особое внимание уделяется индивидуальной подготовке каждого военнослужащего, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки, — сказано в сообщении.

3 октября Министерство обороны РФ опубликовало видео с прибывшими в Луганскую Народную Республику военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации. Новобранцы сказали, что, прибыв сюда, увидели в глазах людей надежду. Бойцы встретились с местными жителями, которые поблагодарили мужчин и вручили им подарки. Жители ЛНР также рассказали военнослужащим о том, как жили в регионе ранее.

До этого сообщалось, что частичная мобилизация завершилась более чем в десяти регионах России. В их числе Архангельская, Брянская, Ивановская, Калининградская области, Забайкальский и Пермский края, Бурятия, Хакасия, Тува, Крым и другие субъекты.