ВС РФ уничтожили установку РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем в ДНР

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные в ДНР уничтожили установку РСЗО HIMARS и две американских РСЛ AN/TPQ-37, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также в ЛНР российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника и перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка Донецкой Народной Республики поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем, — сказал Конашенков.

ВС РФ также отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком направлениях. Уничтожено около 150 украинских военных, девять танков, 14 боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля.

Ранее Конашенков сообщал, что в районе Днепропетровска уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица». По его словам, на складе хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган», а также другие боеприпасы.