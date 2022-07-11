Минобороны рассказало о потерях ВСУ под Северском Минобороны РФ: потери 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ под Северском превысили 70%

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Положение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, действующей в районе Северска, является критическим, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, потери данной группировки превышают 70% личного состава. Он добавил, что командование подразделения продолжает вводить в заблуждение родственников погибших бойцов, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших.

Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава, — сказал Конашенков.

Также он заявил, что высокоточным оружием уничтожено более трехсот украинских военных близ города Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, в Основянском и Слободском районах Харькова разбито около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Накануне Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили три пункта управления украинских сил, а также личный состав ВСУ и военную технику в 16 районах. В Минобороны сообщили, что в районе Харькова ликвидированы бойцы националистического формирования «Кракен».