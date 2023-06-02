Минобороны показало видео воздушной дуэли в зоне спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-35 ВКС России

Минобороны России опубликовало в Telegram видео того, как экипаж Су-35 ВКС РФ обнаружил и уничтожил самолет противника в зоне спецоперации. На кадрах показан этап подготовки боевое машины ко взлету. Затем демонстрируется работа машины в небе, обнаружение цели и пуск ракет.

2 июня представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация нанесла групповой удар по средствам ПВО Украины, прикрывавшим ключевые военные объекты страны. Все они были поражены, пояснил он.

Ранее в ведомстве сообщили, что 16 мая в результате поражения гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot и многофункциональная РЛС.

При этом в Пентагоне заявили, что поврежденный ракетами комплекс Patriot починили, предоставив Украине «некоторую помощь» в ремонте. В чем конкретно заключалось участие американской стороны при восстановлении Patriot, в военном ведомстве США не уточнили. Позже бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что армия США могла понести потери в живой силе при ракетном ударе по ЗРК.