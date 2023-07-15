Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ вертолетом Ка-52

Фото: МО РФ

Минобороны России опубликовало видео боевой работы экипажа разведывательно-ударного вертолета Ка-52, уничтожившего бронеавтомобиль ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщают «Известия». Удар по цели был нанесен управляемой ракетой.

Накануне в пресс-центре группировки «Запад» рассказали, что вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли восемь ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений 14 отдельной механизированной бригады ВСУ и батальонов территориальной обороны на Купянском направлении.

Ранее Минобороны показало кадры поражения танком Т-80БВМ американской БМП Bradley. Точный выстрел был сделан с закрытой позиции с расстояния в 9,5 километра. После выстрела танк покинул позицию, чтобы избежать контрбатарейного удара противника.

В июне ведомство показало, как работают расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Западного военного округа. На видео запечатлено уничтожение в ходе спецоперации объектов и позиций ВСУ. Военное ведомство продемонстрировало работу РСЗО с процесса заряжания снарядов до момента оставления позиций военнослужащими после стрельбы.