Министерство обороны России поделилось кадрами работы самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа на Украине. Отмечается, что сейчас эти расчеты выполняют огневые задачи по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ.
В ведомстве отметили, что 240-миллиметровый миномет 2С4 «Тюльпан» на текущий момент является единственным в мире минометом подобного калибра. Он предназначается для уничтожения объектов, которые на фоне своей высокой защищенности не могут быть ликвидированными артиллерийскими орудиями меньшего калибра.
Основная наша задача — разрушение опорных пунктов противника, — рассказал один из военнослужащих.
Накануне Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник» армейской авиации Западного военного округа. В ролике демонстрируются подготовка машины к вылету, работа экипажа на бреющем полете, а также пуск ракет по целям. Сообщается, что в ходе боевого вылета уничтожены опорные пункты управления, батарея реактивных систем залпового огня и бронированная техника Вооруженных сил Украины.