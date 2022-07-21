Минобороны поделилось кадрами работ минометов «Тюльпан»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходный миномёт артиллерии 2С4 «Тюльпан»

Министерство обороны России поделилось кадрами работы самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа на Украине. Отмечается, что сейчас эти расчеты выполняют огневые задачи по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ.

В ведомстве отметили, что 240-миллиметровый миномет 2С4 «Тюльпан» на текущий момент является единственным в мире минометом подобного калибра. Он предназначается для уничтожения объектов, которые на фоне своей высокой защищенности не могут быть ликвидированными артиллерийскими орудиями меньшего калибра.

Основная наша задача — разрушение опорных пунктов противника, — рассказал один из военнослужащих.

Накануне Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник» армейской авиации Западного военного округа. В ролике демонстрируются подготовка машины к вылету, работа экипажа на бреющем полете, а также пуск ракет по целям. Сообщается, что в ходе боевого вылета уничтожены опорные пункты управления, батарея реактивных систем залпового огня и бронированная техника Вооруженных сил Украины.