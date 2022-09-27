Минобороны не будет требовать возвращения россиян из-за границы Минобороны РФ не обращалось к Казахстану и Грузии с просьбой о возвращении оттуда россиян

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Минобороны РФ не обращалось к Казахстану, Грузии и другим странам по вопросам якобы принудительного возвращения российских граждан, сообщили РИА Новости в ведомстве. Там добавили, что не планируют этого делать и в дальнейшем.

Минобороны России <...> никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан <...> не направляло, не разрабатывало и не планирует, — сказано в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным призвал спокойно относиться к уехавшим из-за мобилизации россиянам. По его мнению, это может быть «неким водоразделом» и «критерием», показывающим, «кто есть кто». Белорусский лидер добавил, что покинувшие в 2020 году страну белорусы уже просятся назад. Рано или поздно это произойдет и с покинувшими РФ из-за мобилизации.

Между тем в издании «Новая газета. Европа» появилась публикация о том, что число уехавших из России с 21 сентября на фоне частичной мобилизации может составлять более 260 тысяч человек. Комментируя эти данные, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает сведениями по этому поводу, и рекомендовал обращаться за точными данными к сотрудникам погранслужбы.