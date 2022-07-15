Минобороны: инициативы России по вывозу зерна поддержали в Стамбуле

Фото: shutterstock

На встрече по вопросу разблокирования украинских портов 13 июля в Стамбуле Россия предложила меры по перевозке продовольствия, которые исключают какие-либо провокации и использование перевозок для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что большая часть предложений была поддержана участниками консультаций.

Предложения Российской Федерации в основном поддержаны участниками консультаций. В ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена, — сказано в сообщении.

13 июля представители России, Турции, Украины и ООН обсудили возможности создания «зернового коридора». Одним из условий вывоза зерна с Украины является договоренность о прекращении огня по пути следования судов. Кроме того, прибывающие на Украину пустые суда будут проверяться турецкими военно-морскими силами, чтобы не допустить контрабанду оружия.