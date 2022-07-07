Минобороны России: Германия изучала на Украине конго-крымскую лихорадку

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Бундесвер проводил на Украине исследование летальных случаев конго-крымской лихорадки, чтобы выделить у погибших максимально патогенные штаммы, сообщил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, сообщает РИА Новости. Он добавил, что США и союзники использовали страны постсоветского пространства в качестве полигона для испытаний биологического оружия.

Заинтересованность бундесвера в конго-крымской лихорадке связана с тем, что летальность заболевания может достигать 30 процентов, а вспышки создают необходимость проведения длительных и затратных мероприятий по лечению, профилактике и специальной обработке, — объяснил Кириллов.

Кроме того, генерал отметил, что военные биологи бундесвера провoдили на Украине масштабный скрининг восприимчивости местного населения к конго-крымской лихорадке с обобщением демографичеcких, эпидемиологических и клинических данных. Такой подход позволяет выявлять новые региональные генотипы вируса и проводить oтбор штаммов, вызывающих скрытые клинические формы.

Ранее Минобороны России обнародовало данные об американском проекте P-268. В рамках него ученые США изучали, какими вирусами можно заразить комаров Aedes, способных переносить лихорадку денге, вирус Зика и желтую лихорадку, пишут «Известия». Уточняется, что более 30% ученых, задействованных в программах США по изучению вирусов, имеют опыт в создании оружия массового поражения (ОМП).