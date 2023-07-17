Минцифры приостановит выдачу грантов на новые разработки в IT Минцифры приостановит выдачу грантов на новые разработки в IT до 1 сентября

Фото: shutterstock.com

Министерство цифрового развития приостановит выдачу грантов на новые разработки в сфере IT до первого сентября, сообщается в Telegram-канале ведомства. По информации канала, Минцифры проверит принятые ранее решения о выделении финансирования и обновит состав комиссии по принятию решений.

Минцифры приостановит выдачу грантов, обновит состав комиссий и процессы принятия решений, — говорится в сообщении ведомства.

Минцифры также планирует оценить компетенции сотрудников основного оператора грантов и оптимизировать процесс принятия решений о предоставлении таких субсидий для обеспечения прозрачности всех этапов осуществления подобных проектов. Кроме того, ведомство создаст комиссию во главе с министром Максутом Шадаевым, проверит причины отказов в реализации проектов и рассмотрит жалобы и предложения для оптимизации всех процедур.

Ранее сообщалось, что замглавы Минцифры Максим Паршин был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в 3,5 млн рублей. Отмечается, что чиновника задержали с поличным. По версии следствия, деньги Паршин мог получить за помощь в выделении грантов. При этом задержание Паршина стало неожиданным для его коллег в Минцифры, те пообещали оказать всю необходимую помощь следствию.

О задержании Паршина по подозрению в коррупции ранее сообщали в Следственном комитете. Главное следственное управление СК обратилось в Басманный суд Москвы с требованием арестовать Паршина.