Раскрыты подробности задержания замглавы Минцифры Депутат ГД Хинштейн: замглавы Минцифры Паршина задержали при получении взятки в 3,5 млн рублей

Фото: digital.gov.ru

Максим Паршин

Замглавы Минцифры Максим Паршин был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в 3,5 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, чиновника задержали с поличным. По версии следствия, деньги Паршин мог получить за помощь в выделении грантов.

Задержанный вчера замминистра цифрового развития Максим Паршин был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн в одном из столичных ресторанов. Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов, — написал депутат.

По его словам, задержание Паршина стало неожиданным для его коллег в Минцифры, те пообещали оказать всю необходимую помощь следствию. От себя Хинштейн отметил, что не сомневается в виновности чиновника. Он выразил надежду, что этот конкретный эпизод «не бросит тень» на все министерство и его сотрудников.

О задержании Паршина по подозрению в коррупции ранее сообщали в Следственном комитете. По данным «Коммерсанта», Главное следственное управление СК обратилось в Басманный суд Москвы с требованием арестовать Паршина.

До этого Telegram-канал издания «Новая газета Рязань» сообщил со ссылкой на источник об аресте экс-сенатора от Рязанской области Ирины Петиной и бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова. По информации канала, задержания проводились в рамках расследования дела о закупках медоборудования.