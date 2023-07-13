В Москве задержали замглавы Минцифры Полиция задержала замглавы Минцифры Паршина в Москве по делу о взятке

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Максим Паршин

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве замглавы Минцифры Максима Паршина по подозрению в коррупции, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Следственном комитете. По словам другого собеседника из правительства, чиновника взяли с поличным при получении взятки в особо крупном размере. В отношении него заведено уголовное дело.

По данным «Коммерсанта», Главное следственное управление СК обратилось в Басманный суд Москвы с требованием арестовать Паршина.

В связи с проводящимся в отношении замглавы Минцифры Максима Паршина расследованием министерство оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам, — рассказал собеседник «Коммерсанта» в Минцифры.

Ранее Telegram-канал издания «Новая газета Рязань» сообщил со ссылкой на источник об аресте экс-сенатора от Рязанской области Ирины Петиной и бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова. По информации канала, задержания проводились в рамках расследования дела о закупках медоборудования.

Ранее стало известно, что начальника уголовного розыска Красноярского края Андрея Иванова поместили под стражу до 9 сентября. Против него заведено уголовное дело по статье о взяточничестве. Кроме того, в деле фигурируют еще два человека, которые могут быть посредниками. Один из задержанных — бывший руководитель рынка «Южный». Его не брали под стражу. О деле против него сайт краевого управления СКР сообщал 11 июля.