Милонов предложил условие, при котором в России смогут разрешить смену пола Милонов предложил разрешить смену пола по медицинским показаниям

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Виталий Милонов

Зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил разрешить смену пола по медицинским показаниям. Такое исключение могут внести в законопроект о запрете подобных процедур на территории страны, пишет ТАСС.

Парламентарий предложил допускать «любое изменение или коррекцию половой принадлежности граждан только на добровольных основаниях, при наличии медицинский показаний и на основании мотивированного заключения врачебной комиссии медицинской организации».

В документе уточняется, что определять перечень медицинских показаний для изменения или коррекции пола будет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Какое именно ведомство не уточняется.

Кром того, согласно текста законопроекта, недееспособный совершеннолетний гражданин сможет сменить или скорректировать пол только по решению суда.

Ранее Госдума приняла во втором чтении закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных ценностей, педофилии и информации, способной вызвать желание сменить пол. Подобные деяния в будущем могут наказываться штрафами в размере до 10 млн рублей.