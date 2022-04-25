МИД заявил протест послу Германии из-за высылки 40 российских дипломатов

Министерством иностранных дел вызван посол Германии Геза Андреас фон Гайр, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ. Ему заявлена нота протеста в связи с высылкой 40 российских дипломатов. Москва при этом также объявила 40 сотрудников дипведомств ФРГ в России персонами нон грата.

Главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении persona non grata 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии, — заявили в МИД РФ.

Также в российском дипведомстве подчеркнули, что считают абсолютно ложным утверждение германской стороны о том, что работа упомянутых дипломатов РФ была нацелена на подрыв «свободы ФРГ» и «единства немецкого общества».

Сутками ранее финансовый конгломерат Bank of America заблокировал счета генконсульства России в Нью-Йорке. Об этом заявил исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин. Он уточнил, что российские диппредставители в связи с заморозкой финансовых средств не могут расплатиться за «элементарные вещи», включая коммунальные услуги, страховки и бензин. Славкин добавил, что дипломатам из РФ приходится «функционировать» за счёт собственных сбережений.