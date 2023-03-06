МИД России выразил озабоченность из-за обострения ситуации в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России выразил озабоченность в связи с обострением обстановки в зоне Карабахского конфликта и неоднократными нарушениями режима прекращения огня. РФ призвала Азербайджан и Армению проявить сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации, подчеркнув, что все вопросы обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности российского миротворческого контингента должны решаться мирным путем.

Выражаем серьезную озабоченность обострением напряженности в зоне <...> карабахского конфликта, — сказано в сообщении.

В ведомстве подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения положений заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Карабахского конфликта.

В МИД подчеркнули, что вооруженное столкновение между азербайджанскими военными и армянскими силовиками, произошедшее 5 марта, еще раз подтверждает императивность скорейшего возвращения Баку и Еревана к переговорам в рамках реализации положений трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020-го, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года, в том числе касающихся разблокирования региональных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовки мирного договора.

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил приверженность Баку Брюссельской мирной повестке в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». Алиев и Клаар обменялись мнениями о ходе мирных переговоров между Баку и Ереваном. По словам Клаара, ЕС и дальше будет прилагать усилия для нормализации отношений двух стран.

5 марта Минобороны Азербайджана обвинило власти Армении в провокации на территории Карабаха. В ведомстве рассказали, что Ереван пытался перебросить военную технику, боеприпасы и солдат по автодороге Ханкенди — Халфали — Туршсу в Азербайджан, где дислоцируется российский миротворческий контингент. Азербайджанские военные остановили конвой для проверки документов, после чего началась перестрелка. В результате стрельбы обе стороны понесли потери. Азербайджанская сторона призвала командование российского миротворческого контингента обеспечить безоговорочно и в полном объеме выполнение пунктов трехсторонней декларации.

Минобороны Азербайджана впоследствии сообщило, что двое азербайджанских военнослужащих были убиты в результате провокации со стороны незаконных армянских формирований.

В свою очередь Министерство иностранных дел Армении обвинило Баку в совершении провокации. В ведомстве рассказали, что из-за действий азербайджанских диверсантов погибли трое армянских военнослужащих, еще один был ранен. Ереван назвал действия Баку терроризмом.