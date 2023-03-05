МИД Армении назвал действия азербайджанских военных в Карабахе терроризмом

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Азербайджан, Шуша. Военнослужащий российского миротворческого контингента в Лачинском коридоре

Министерство иностранных дел Армении обвинило Баку в провокации на территории Карабаха. В ведомстве рассказали, что в результате действий азербайджанских диверсантов погибли трое человек, еще один был ранен. Ереван назвал действия Баку терроризмом. Ранее сообщалось, что в Карабахе произошла перестрелка между азербайджанскими военными и армянскими силовиками, в результате которой обе стороны понесли потери. Баку возложил ответственность на Ереван и потребовал вывести всех военных из региона.

В результате диверсионного акта, совершенного 5 марта вооруженными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе, погибли трое сотрудников паспортно-визового отдела МВД Нагорного Карабаха, один ранен. Факты доказывают, что это провокация, заранее спланированная и инструктированная высшим руководством Азербайджана. <...> Действия азербайджанской диверсионной группы нельзя квалифицировать никак иначе как терроризм, — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении утверждают, что азербайджанские диверсанты открыли огонь по микроавтобусу, в котором находились четверо сотрудников полиции Карабаха. Ереван также заявил, что Баку трижды за неделю нарушал режим прекращения огня в регионе.

Представители МИД Армении также подчеркнули, что азербайджанская сторона продолжает блокировать Лачинский коридор и тем самым создает гуманитарную катастрофу в Карабахе. Они потребовали от Баку немедленно разблокировать дорогу и отвести оттуда войска.

5 марта днем Минобороны Азербайджана обвинило руководство Армении в провокации на территории Карабаха. Согласно заявлениям ведомства, армянская сторона попыталась перебросить солдат и вооружение по автодороге Ханкенди — Халфали — Туршсу в Азербайджан, где располагается российский миротворческий контингент. Азербайджанские военные остановили конвой для проверки документов, после этого между ними и армянскими силовиками началась перестрелка.

Позднее МИД Азербайджана потребовал от армянской стороны срочно вывести всех военных из Карабаха. Баку также призвал Ереван прекратить незаконную транспортировку оружия и боеприпасов в регионе.