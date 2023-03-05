Баку требует незамедлительного вывода всех армянских военных из Карабаха

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Все армянские военные должны в срочном порядке покинуть территорию Карабаха, заявили в министерстве иностранных дел Азербайджана. Данное заявление ведомство выпустило после сообщений о провокациях со стороны Еревана. Также Баку потребовал прекратить транспортировку оружия и боеприпасов в регионе.

В целях предотвращения подобных военных провокаций азербайджанская сторона требует выполнения Трехсторонней декларации, прекращения незаконной транспортировки оружия и боеприпасов, личного состава и мин из Армении, а также немедленного вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, — сказали в МИД Азербайджана.

5 марта днем Минобороны Азербайджана обвинило военно-политическое руководство Армении в провокациях на территории Карабаха. В ведомстве заявили, что армянская сторона попыталась перебросить солдат и вооружение по автодороге Ханкенди-Халфали-Туршсу в Азербайджан, где располагается российский миротворческий контингент. Сотрудники погранслужбы остановили конвой для проверки документов, после этого между ними началась перестрелка, утверждают в Баку. В результате стрельбы с обеих сторон есть жертвы и раненые.