В Баку сообщили о погибших в результате перестрелки с армянскими силовиками Азербайджан обвинил руководство Армении в провокации в Карабахе

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Азербайджанский военнослужащий в Лачинском коридоре

Министерство обороны Азербайджана обвинило военно-политическое руководство Армении в провокации в Карабахе. По данным ведомства, армянская сторона предприняла попытку перебросить военную технику, боеприпасы и солдат по автодороге Ханкенди — Халфали — Туршсу в Азербайджан, где дислоцируется российский миротворческий контингент. Азербайджанские пограничники остановили конвой для проверки документов, после чего началась перестрелка. В результате стрельбы с обеих сторон есть жертвы и раненые. Информация о потерях с азербайджанской стороны будет предоставлена позже, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Утром 5 марта с целью проверки поступившей информации подразделения азербайджанской армии предприняли попытку остановки автомобилей, осуществляющих незаконные военные перевозки. С другой стороны начались выстрелы, в результате перестрелки с обеих сторон есть жертвы и раненые, — указано в сообщении Минобороны.

Азербайджанская сторона также призвала командование российского миротворческого контингента обеспечить безоговорочно и в полном объеме выполнение пунктов трехсторонней декларации.

В Минобороны отметили, что единственная дорога, которая может использоваться между Карабахским экономическим районом и Республикой Армения, — это Ханкенди — Лачин. Ведомство назвало недопустимым осуществление военных и иных перевозок по другим маршрутам.

В ведомстве добавили, что ранее были установлены факты перевозки оружия, боеприпасов, другой военной техники, в том числе мин, горючего и живой силы из Армении в Карабахский экономический район. Азербайджанская сторона неоднократно предупреждала международное сообщество о транспортировке мин по указанному маршруту.

Сегодняшний инцидент еще раз показывает, что Азербайджану необходимо установить соответствующий контрольно-пропускной пункт на дороге Лачин — Ханкенди. Тот факт, что Армения до сих пор осуществляет военные перевозки в Карабахский экономический район Азербайджана, является продолжающейся агрессией и террористической политикой страны в отношении Азербайджана. Вся ответственность за провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении, — отмечается в сообщении.

Между тем Sputnik Армения сообщает, что в результате перестрелки погибли трое армянских полицейских, еще один сотрудник правоохранительных органов госпитализирован.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал конструктивным обсуждение мирного договора между Баку и Ереваном в рамках трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшейся 18 февраля в Мюнхене. По словам Алиева, Баку удалось получить новые ответы на свои предложения. Он отметил, что в позиции Армении есть подвижки, но пока этого недостаточно.

Алиев подчеркнул, что мирное соглашение не может включать положения о Карабахе. Кроме того, должна быть прекращена незаконная эксплуатация азербайджанских месторождений, заявил он.