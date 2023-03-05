В Баку сообщили о гибели двух военных в результате провокации Армении Минобороны Азербайджана сообщило о гибели двух военных в результате провокации Армении

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сотрудник военной полиции Азербайджана

Двое азербайджанских военнослужащих были убиты в результате провокации со стороны незаконных армянских формирований, сообщает Минобороны республики. В ведомстве принесли соболезнования родным и близким погибших.

В результате провокации со стороны незаконных армянских формирований утром 5 марта были убиты военнослужащие Азербайджанской армии Алибейли Шахрияр Рамиз оглы и Гусейнов Эшгин Джамиль оглы. Руководство Минобороны выражает глубочайшие соболезнования родным шехидов, — говорится в сообщении.

5 марта днем Минобороны Азербайджана обвинило власти Армении в провокации на территории Карабаха. В ведомстве рассказали, что Ереван пытался перебросить военную технику, боеприпасы и солдат по автодороге Ханкенди — Халфали — Туршсу в Азербайджан, где дислоцируется российский миротворческий контингент. Азербайджанские военные остановили конвой для проверки документов, после чего началась перестрелка. В результате стрельбы обе стороны понесли потери.

Азербайджанская сторона призвала командование российского миротворческого контингента обеспечить безоговорочно и в полном объеме выполнение пунктов трехсторонней декларации.

В Минобороны отметили, что единственная дорога, которая может использоваться между Карабахским экономическим районом и Республикой Армения, это Ханкенди — Лачин. Ведомство назвало недопустимым осуществление военных и иных перевозок по другим маршрутам.

Позднее МИД Азербайджана потребовал от Армении в срочном порядке вывести всех военных из Карабаха. Баку также призвал Ереван прекратить незаконную транспортировку оружия и боеприпасов в регионе.

В свою очередь Министерство иностранных дел Армении обвинило Баку в совершении провокации. В ведомстве рассказали, что из-за действий азербайджанских диверсантов погибли трое армянских военнослужащих, еще один был ранен. Ереван назвал действия Баку терроризмом.