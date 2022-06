МИД России ввел санкции против 49 журналистов и командования ВС Британии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России ввело зеркальные санкции против 49 граждан Великобритании, сообщается на сайте ведомства. В черный список попали главные редакторы и сотрудники ведущих британских СМИ, таких как Guardian, The Telegraph, BBC, Daily Mail, Sky News и другие. Кроме того, рестрикции коснулись командования ВС Великобритании, ВПК и оборонной лобби. Отмечается, что санкционный список будет расширяться.

В МИД подчеркнули, что объявленные персонами нон грата журналисты способствовали разжиганию русофобии, а представители оборонного комплекса Великобритании принимали решения об отправке вооружения на Украину.

В связи с антироссийскими действиями правительства Великобритании по введению персональных санкций в отношении ведущих журналистов нашей страны и глав компаний отечественного оборонного комплекса принято решение о включении в российский «стоп-лист» руководителей и корреспондентов ряда крупнейших британских СМИ, а также представителей командования вооруженных сил, ВПК и оборонного лобби Великобритании, — говорится в сообщении.

В черный список попали корреспондент и главред Guardian — Шон Уокер и Кэтрин Софи Винер, гендиректор BBC Тимоти Дэйви, корреспонденты и обозреватели Sky News, Financial Times, а также главреды The Times — Джон Уитероу, Daily Telegraph — Крис Эванс, Daily Mail — Эдвард Верити и The Independent — Кристиан Броутон.

Также въезд в Россию закрыт замглавы Минобороны Великобритании Джереми Куину, командующему ВМС страны Бенджамину Ки и командующему ВВС — Майклу Вигстону.