Британия ввела новые санкции против 350 российских граждан

Британские власти объявили о новых санкциях против целого ряда российских высокопоставленных чиновников, политиков, журналистов и предпринимателей. Новые ограничения коснулись 350 лиц, передаёт ТАСС. В санкционный лист попали российский премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, глава администрации президента РФ Антон Вайно, вице-премьер Марат Хуснуллин, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также журналисты Владимир Соловьёв и Маргарита Симоньян и т. д.

Великобритания расширила санкции против РФ, введя новые ограничения против более чем 350 российских физических и юридических лиц, — передаёт агентство.

Также Великобритания замораживает активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, им будет запрещён въезд в страну.

Великобритания ранее ввела санкции против 386 депутатов Гоcдумы, которые проголосовали за независимость Донецкой и Луганcкой народных республик (ДНР и ЛНР).

Сегодня Евросоюз также ввёл новый, четвёртый по счёту пакет санкций в отношении России. Он предусматривает запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, на транзакции с некоторыми российскими предприятиями, а также расширяет перечень физлиц и компаний, подпадающих под действие ограничений.

Санкции полностью запрещают сделки с российскими госпредприятиями в различных секторах экономики, импорт из России части сталелитейной продукции, инвестиции в энергетическую сферу РФ. При этом сделано исключение для мирного атома.