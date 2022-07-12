МИД России: США балансируют на грани ядерной войны из-за Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Министерства иностранных дел РФ

США и их союзники балансируют на грани ядерной войны из-за спровоцированного Вашингтоном обострения кризиса на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Она также назвала «абсолютно неприемлемыми» попытки возложить ответственность за это на Россию.

Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточённое гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит — прямого вооружённого конфликта ядерных держав. Очевидно, что такое столкновение было бы чревато ядерной эскалацией, — сказала она.

Захарова назвала «абсолютно неприемлемыми» попытки «исказить в пропагандистских целях логику сдерживания», на которой основаны комментарии Москвы по ядерной тематике, и выставить Россию страной, угрожающей ядерным оружием. Так она ответила на высказывания японских властей по данной тематике. В частности, на заявление Токио о выборе Хиросимы в качестве места проведения саммита G7 из-за «российской ядерной угрозы».

Это вызывает особое неприятие с учётом того, что основные ядерные риски интенсивно генерируются в настоящий момент именно патроном Японии — США, — подчеркнула Захарова.

В начале мая спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что Россия может использовать ядерное оружие только в том случае, если удар будет нанесён по ней. Он напомнил, что единственной страной, которая ранее пошла на этот шаг, являются США.