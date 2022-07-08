МИД России: покушение на Абэ — акт терроризма МИД России назвал покушение на Абэ актом терроризма и чудовищным преступлением

Фото: Takahiro Sanda/AFLO/Global Look Press

Полицейские осматривают место преступления

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ внес неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений. Покушение на него является актом терроризма, которому нет оправдания, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Ошеломлены новостью о произошедшей сегодня в Японии трагедии — покушении на бывшего премьер-министра страны С. Абэ. Убеждены, что те, кто планировали и совершили это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания, — говорится в коммюнике.

В МИД выразили надежду на то, что медики сделают все возможное для спасения политика, а также пожелали супруге экс-премьера, его родным и близким сохранять крепость духа и не терять надежды.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров в начале своего выступления на встрече глав МИД G20 выразил соболезнования в связи с покушением на Абэ. Он выразил уверенность, что японские власти проведут тщательное расследование случившегося.

Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (05:30 мск), во время его уличного выступления в городе Нара. В настоящее время он находится в больнице, медики оценивают его состояние как тяжелое. В японских СМИ появилась информация о том, что у политика остановилось сердце и он перестал дышать. В покушении на Абэ подозревается 40-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами. Он задержан полицией.