Грушко: Россия не планирует размещать наступательное вооружение на ЗАЭС

Фото: IAEA

Москва никогда не размещала и не намерена размещать на территории Запорожской АЭС воинские контингенты и военную технику для наступательных действий, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он подчеркнул, что именно Киев создает риски для безопасности на территории крупнейшего в Европе атомного объекта, тем самым четко выполняя требования США и Великобритании. Текст заявления дипломата опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что Россия будет принимать все необходимые меры для укрепления безопасности атомной станции и обеспечит защиту таким образом, чтобы не дать Киеву нарушать ее.

Киев создает риски для безопасности на ЗАЭС, четко выполняя требования США и Британии. РФ продолжит обеспечивать защиту ЗАЭС, чтобы не дать возможности Киеву и Западу грубо нарушать рекомендации по ее безопасности, — говорится в сообщении.

30 мая гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил принципы безопасности Запорожской АЭС в ходе заседания Совбеза ООН. Они включают в себя запрет на стрельбу в сторону станции, складирование там тяжелых вооружений, а ЛЭП, ведущие к станции, не должны подвергаться риску.

Кроме того, глава МАГАТЭ призвал защитить от диверсий все системы, важные для безопасной работы АЭС, а также заявил о необходимости не предпринимать никаких действий, подрывающих озвученные принципы.