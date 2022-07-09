Происходящее в Шри-Ланке является внутренним делом страны, заявили РИА Новости в МИД России. В дипломатическом ведомстве пожелали государству «скорейшего восстановления порядка».
Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса, — сказали в МИД России.
Ранее в островном государстве возмущенные экономическим кризисо организовали в столице страны Коломбо марш против правительства. В результате акции протестующие прорвались в резиденцию лидера страны.
После этого парламент отправил в отставку действовавшего президента Готабая Раджапакса. Позднее об уходе со своего поста заявил премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.