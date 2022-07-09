МИД России назвал события в Шри-Ланке внутренним делом страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Происходящее в Шри-Ланке является внутренним делом страны, заявили РИА Новости в МИД России. В дипломатическом ведомстве пожелали государству «скорейшего восстановления порядка».

Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса, — сказали в МИД России.

Ранее в островном государстве возмущенные экономическим кризисо организовали в столице страны Коломбо марш против правительства. В результате акции протестующие прорвались в резиденцию лидера страны.

После этого парламент отправил в отставку действовавшего президента Готабая Раджапакса. Позднее об уходе со своего поста заявил премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.