МИД России: договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные решения

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Мирный договор Баку и Еревана должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения, при этом Баку и Ереван должны сами решить, что отвечает их коренным интересам и какими методами они намерены обеспечить устойчивый мир, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он подчеркнул, что с учетом крайней чувствительности вопросов мирного соглашения российская сторона не может комментировать ход переговорного процесса, чтобы не помешать его продвижению.

Баку и Еревану самим решать, что отвечает их коренным интересам и каким образом они намерены обеспечить устойчивый и надежный мир для своих народов. При этом, разумеется, мирный договор должен опираться на долгосрочные, устойчивые решения, — сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать Карабах частью Азербайджана. По его словам, взамен Баку должен предоставить гарантии безопасности армянам, проживающих на территории региона. При этом он подчеркнул, что Армения готова отказаться от «цели по самоопределению Карабаха».

По словам Пашиняна, нынешняя позиция Еревана по Карабаху соответствует предвыборным обещаниям о мирной повестке. Армянский премьер отметил, что не предавал огласке весь переговорный пакет с Азербайджаном во избежание международного скандала.