Рябков пригрозил США последствиями из-за подрыва «Северных потоков»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Соединенные Штаты Америки ждут последствий со стороны России из-за подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Так он отреагировал на расследование американского журналиста Сеймура Херша, который сообщил, что американские водолазы заложили бомбу под трубопроводы. По словам Рябкова, опровержения Вашингтона не будут иметь значения для принятия ответных мер.

По большому счету вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали. Официальный представитель МИД вчера еще отфиксировала, что у нас никогда не было сомнений в том, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии. Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона, — отметил Рябков.

Дипломат также подчеркнул, что потепления отношений между Россией и Соединенными Штатами в ближайшее время не предвидится. По его мнению, Вашингтон жаждет поражения Москвы.

Не вижу перспектив для запуска продуктивного политико-дипломатического процесса, надо называть вещи своими именами. Мы видим беспрецедентный кризис в российско-американских отношениях. <...> Не думаю, что в среднесрочной перспективе увидим улучшений отношений между Москвой и Вашингтоном, предпосылок для этого нет. Все там сошлись в хоре тех, кто жаждет стратегического поражения РФ. Такого не будет. Американцам надо глубоко взвешивать все риски, — сказал замглавы МИД.

Ранее Херш опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.