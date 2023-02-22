МИД насторожила несменяемость специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС В МИД России выразили обеспокоенность несменяемостью специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Департамент ООН по охране и безопасности в период с 7 по 18 февраля трижды необоснованно срывал ротацию специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, говорится в распространенном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она подчеркнула, что помех с российской стороны для смены экспертов из МАГАТЭ на атомном объекте не существует.

В период с 7 по 18 февраля 2023 года департамент ООН по вопросам охраны и безопасности трижды без каких-либо внятных объяснений срывал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС, — заявила дипломат.

Захарова указала, что Москва расценит действия департамента ООН акцией по препятствованию работе миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, если состав специалистов не изменится после 25 февраля.

Если замена специалистов МАГАТЭ не будет осуществлена и в этот раз, то будем считать действия Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности целенаправленной акцией по преднамеренному препятствованию работе миссии Агентства на ЗАЭС, — резюмировала представитель МИД.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в начале февраля заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС остается очень хрупкой и нестабильной, а ротация персонала агентства на станции не состоялась из-за сложной ситуации в регионе и «сильных взрывов».